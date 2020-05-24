СК РФ возбудил дело после исчезновения 4-летней девочки в Мурманской области

Мурманск, 24 мая. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после безвестного исчезновения четырехлетней девочки в Мурманской области. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ по региону.

По имеющейся информации, исчезновение ребенка произошло 23 мая в населенном пункте Алакуртти Кандалакшского района. Девочка 2015 года рождения ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки с детьми старшего возраста. Последний раз она была замечена играющей возле воды.

С заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратились родители ребенка. В данный момент поисковые группы, сформированные из сотрудников СК и криминалистов, продолжают искать ребенка.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего». В настоящее время правоохранители выясняют подробные обстоятельства и причины произошедшего.