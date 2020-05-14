Пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Мурманской области

Мурманск, 14 мая. Пациентка с подтвержденным коронавирусом скончалась в Мурманской области, сообщили в оперштабе по региону.

У женщины из Кировска диагностировали двустороннюю пневмонию. Сначала она проходила лечение в Апатитско-Кировской ЦГБ, но из-за ухудшения состояния ее доставили в МОКБ имени Баяндина.

Пациентка была подключена к аппарату ИВЛ. Скончавшейся было 69 лет, она имела ряд хронических заболеваний, в том числе болезни сердца, страдала от ожирения.

С начала эпидемии в регионе выявили 2492 случая коронавируса. Региональные и федеральные власти увеличивают число лабораторий, где проводят исследования на коронавирус.

В Роспотребнадзоре сообщили, что любая частная лаборатория может осуществлять тесты на коронавирус. Главное условие — зарегистрироваться в ведомстве и сообщать о выявленных случаях.

В Минздраве РФ рассказали, что пациенты с заболеваниями почек находятся в группе риска. Это связано с тем, что наличие сахарного диабета, ожирения, гипертензии у больного осложняют течение болезни. При неблагоприятных условиях у такого пациента выше риск летального исхода.