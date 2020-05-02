Более 140 случаев коронавируса выявили в Мурманской области за сутки

Мурманск, 2 мая. Еще 143 случая коронавируса зафиксировали в Мурманской области за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

С начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 1456 человек. Большинство зараженных выявили на строительной площадке в городе Белокаменка (1210). Остальные 246 случаев коронавируса выявили в других регионах Мурманской области.

Как сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф, выздоровели 116 человек, четыре пациента с коронавирусом скончались. Врачи напоминают, что в группу риска по коронавирусу входят люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. У таких пациентов болезнь протекает в тяжелой форме.

Мурманская область стоит на шестом месте в десятке регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом, уступая московскому региону, Петербургу, Нижегородской области, Республике Дагестан.

Рост заболеваемости коронавирусом выявили в других регионах страны, среди них Тульская, Калужская и Ростовская области, где число пациентов с коронавирусом превысило 1000 человек.

Порог в 1000 зараженных коронавирусом перешагнули в Брянской и Рязанской области. В связи с этим Роспотребнадзор попросил всех россиян в майские праздники оставаться в самоизоляции.