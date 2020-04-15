Пациентов с коронавирусом в Мурманской области отследят по электронным браслетам

Мурманск, 15 апреля. Власти Мурманской области закупят трекер-браслеты на отслеживания перемещений пациентов с коронавирусом, говорится в постановлении правительства региона.

Средства в размере 1,5 млн рублей выделили из резервного фонда. Планируется закупить 120 персональных трекеров с bluetooth-меткой на ремешке, 300 запасных ремешков и 30 bluetooth-датчиков.

Гаджеты передадут Минздраву Мурманской области. По мнению губернатора Андрея Чибиса, в регионе ожидается рост числа заболевших. Он не исключил, что при такой динамике власти могут внедрить систему цифровых пропусков.

По данным на 15 апреля, количество зараженных коронавирусом в Мурманской области достигло 206 человек, пишет «ФедералПресс».

Нарушения карантина были зафиксированы в разных городах России. В Москве более 200 человек с коронавирусом нарушили режим самоизоляции, общее число штрафов достигло миллиона рублей.

В Петербурге пациент с подозрением на коронавирус сбежал из Александровской больницы. К его поимке привлекли правоохранителей, беглеца нашли и вернули в медучреждение.

В стране продлили нерабочие дни до конца апреля по распоряжению президента России Владимира Путина. Эту меру приняли, поскольку пик эпидемии еще не пройден.