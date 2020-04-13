Три города закроют на выезд из-за коронавируса в Мурманской области

Мурманск, 13 апреля. С 14 апреля ряд городов Мурманской области закрывается на выезд для того, чтобы предупредить распространение опасной коронавирусной инфекции. Речь идет о городах Оленегорск, Мончегорск и Полярные Зори. Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис.

Чибис отметил, что Мурманская область не вошла в пик развития инфекции, но власти региона готовятся к увеличению темпов роста заболевания, несмотря на то, что удалось локализовать очаг распространения опасной коронавирусной инфекции в Кировско-Апатитском районе. Закрытие вышеуказанных городов должно минимизировать контакты и обеспечить разобщение людей.

«С завтрашнего дня, помимо ограничений въезда, из них нельзя будет выехать без особых причин, как это сделано в Кировске и Апатитах», — заявил губернатор.

Он отметил, что ранее принятые ограничительные меры, касающиеся вопросов въезда, продлеваются до 30 апреля.

На сегодняшний день в Мурманской области официально зарегистрировано 128 случаев заражения опасной инфекцией. 10 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медучреждений. Более 70% инфицированных — пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, 21% — до 65 лет.