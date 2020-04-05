Въезд и выезд из Кировска и Апатитов ограничат до 18 апреля из-за коронавируса

Мурманск, 5 апреля. Въезд и выезд из городов Кировск и Апатиты в Мурманской области будет ограничен с 5 апреля из-за коронавируса. Ранее право на въезд в населенные пункты имели только местные жители. Соответствующее решение было принято властями региона.

Отмечается, что ограничительные меры продлятся до 18 апреля. Данное решение было принято для борьбы с распространением опасной коронавирусной инфекции.

«Въехать в населенные пункты можно будет по постоянной или временной регистрации. Въезд/выезд в населенные пункты разрешен экстренным и государственным службам, а также для исполнения договорных обязательств в интересах юридических и физических лиц или ИП, работающих на данной территории», — говорится в сообщении.

В остальных случаях выехать из города можно только при наличии разрешительного документа от главы администрации муниципального образования. Отмечается, что железнодорожный транспорт будет работать только на въезд.

В оперативно штабе заявили, что 4 апреля предварительно подтвердились 11 анализов на коронавирус. Пять случаев заражения в Кировске, четыре в Апатитах, один в Мурманске и один в Снежногорске. Всего зарегистрировано 37 предварительно положительных результатов.