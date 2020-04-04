Чибис рассказал о пособии для лишившихся работы жителей Мурманской области

Мурманск, 4 апреля. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о мера поддержки населения на фоне ситуации с коронавирусом.

Жителям региона, которые потеряют работу с 1 по 30 апреля из-за нерабочих дней, выплатят повышенное пособие по безработице. Оно составит 27 800 рублей, пособие можно оформить в упрощенном режиме, подав документы в центр занятости после 6 апреля.

Андрей Чибис пообещал, что власти расширят список предприятий, которые смогут возобновить работу. Поддержка врачей, закупка средств защиты и лекарства станут для правительства Мурманской области приоритетными задачами.

Регион получил первую партию из 300 тысяч масок от Минпромторга России, в ближайшее время они появятся в аптеках. Губернатор призвал жителей Мурманской области соблюдать режим самоизоляции, с 6 апреля нарушивших будут привлекать к ответственности.

Меры поддержки населения также были введены в Москве и Московской области, Петербурге. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина потерявшим из-за коронавируса работу москвичам выплатят по 19,5 тысяч рублей.

Список лучших практик по борьбе с коронавирусом в регионах России собрали сотрудники Экспертного института социальных исследований, в том числе по поддержке многодетных семей, ветеранов, инвалидов, пожилых людей.

По данным на 4 апреля, в России коронавирусом заболели 4731 человек, за сутки выявлено более 500 случаев коронавируса.