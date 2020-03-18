Сбежавший из мурманской инфекционной больницы моряк найден

Мурманск, 18 марта. В Мурманске установлено местонахождение моряка, у которого подозревается наличие коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом сообщил местный оперативный штаб. Ранее мужчина сбежал из инфекционной больницы.

«Местонахождение моряка установлено, в ближайшее время он будет доставлен в обсерватор», – говорится в сообщении оперштаба Мурманской области.

О поиске мужчины стало известно во вторник. Сообщалось, что 68-летний мужчина был снят с рыболовецкого судна «Стакфелл», прибывшего из Норвегии. У него были зафиксированы симптомы ОРВИ. Моряк был направлен к специалистам для проведения теста на наличие коронавируса.

Однако мужчина отказался от госпитализации. Дежурный врач ознакомил его с требованием Роспотребнадзора, согласно которому все граждане с подозрением на SARS-CoV-2 направляются в карантин. Вечером 17 марта моряк самовольно покинул приемное отделение. Медики незамедлительно оповестили о случившемся полицию.