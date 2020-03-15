Сериал про гонщика с Цыгановым и Асмус снимают в Мурманске

Мурманск, 15 марта. Звезда детективного сериала «Озеро» Евгений Цыганов снимается в многосерийном проекте в Мурманске. Местных жителей пригласили на кастинг.

В Мурманске снимают сериал с рабочим названием «Иван». Работу на съемочной площадке возглавил режиссер Владимир Щегольков, известный по детективному проекту о Виоле Таракановой.

В главных ролях — Евгений Цыганов, Кристина Асмус и Светлана Ходченкова. Цыганова сыграет чемпиона России по спидвею Ивана Потапова.

Организаторы также разыскивают массовку для нового сериала. В кадр ищут пять стройных девушек, которые умеют танцевать.

Для Цыганова это не первые съемки в Мурманской области, раньше он приезжал в Кировск, где снимали сериал «Озеро».

Последние два года стали очень насыщенными для Цыганова. Сорокаоднолетний артист снялся в сериале «Годунов», фильмах «Время женщин», «Девятая», «Конец сезона», «Портрет незнакомца». Первую популярность Цыганову принесла роль романтической ленте «Питер ФМ».

Личная жизнь у артиста такая же насыщенная как творческая. Он воспитывает восьмерых детей. При этом семеро детей у Цыганова от актрисы Ирины Леоновой, а последний ребенок — от актрисы Юлии Снигирь.

Как говорят знакомые, своих детей актер не обижает и всегда помогает материально. В одном из интервью актер признался, что иногда он воспитывает детей, а иногда — они его.