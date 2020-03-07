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Приехавшую из Вьетнама женщину госпитализировали в Мурманской области

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Приехавшую из Вьетнама женщину госпитализировали в Мурманской области

Мурманск, 7 марта. Жительницу Мурманской области срочно госпитализировали из-за подозрения на коронавирус. Женщина находится под наблюдением.

Инцидент произошел 6 марта в городе Североморск. Женщина, которая недавно вернулась из Вьетнама, обратилась к медикам с симптомами ОРВИ.

Ее увели в структурное подразделение Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина. Врачи взяли анализы, чтобы установить точный диагноз.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря 2019 года. Власти КНР сообщил ВОЗ о пневмонии нового типа только 31 декабря.

По последним данным, в России подтверждены 14 случаев заболевания вирусом типа COVID-19. В Москве приняты жесткие меры по предотвращению распространения вируса среди населения.

Все прилетевшие из других стран россияне должны сообщать о возвращении на родину. 

Ранее сообщалось, что первый заболевший коронавирусом россиянин уже выписался из больницы в Москве.

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Источник: ГТРК "Мурманск"
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