Приехавшую из Вьетнама женщину госпитализировали в Мурманской области

Мурманск, 7 марта. Жительницу Мурманской области срочно госпитализировали из-за подозрения на коронавирус. Женщина находится под наблюдением.

Инцидент произошел 6 марта в городе Североморск. Женщина, которая недавно вернулась из Вьетнама, обратилась к медикам с симптомами ОРВИ.

Ее увели в структурное подразделение Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина. Врачи взяли анализы, чтобы установить точный диагноз.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря 2019 года. Власти КНР сообщил ВОЗ о пневмонии нового типа только 31 декабря.

По последним данным, в России подтверждены 14 случаев заболевания вирусом типа COVID-19. В Москве приняты жесткие меры по предотвращению распространения вируса среди населения.

Все прилетевшие из других стран россияне должны сообщать о возвращении на родину.

Ранее сообщалось, что первый заболевший коронавирусом россиянин уже выписался из больницы в Москве.