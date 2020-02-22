Подросток напал и пытался убить ребенка в Мурманской области

Мурманск, 22 февраля. 15-летнего подростка из Мурманской области подозревают в покушении на убийство 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошел на улице Новая в Кандалакше.15-летний подросток совершил нападение на ребенка, избил его и предпринял попытку задушить, в результате которой ребенок потерял сознания. Нападавший посчитал, что жертва погибла и закопал его в снегу.

Бесчувственное тело школьника обнаружили случайные прохожие. На место происшествия оперативно прибыли медики. По имеющейся информации, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Подозреваемый задержан. Полицейские будут ходатайствовать перед судом, чтобы взять подростка под стражу. В данный момент следствие выясняет все подробности случившегося.