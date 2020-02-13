Обрушилась крыша горящего склада в Коле Мурманской области

Мурманск, 13 февраля. Крыша горящего склада обрушилась в городе Кола Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Когда сотрудники спасательных служб прибыли на место происшествия, огонь охватил конструктивные элементы здания склада.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. К тушению огня привлекли 18 пожарных и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел на Кировском руднике в Мурманской области. Горняков вовремя эвакуировали из-под земли.