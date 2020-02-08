Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Происшествия

Жительница Мурманской области в пьяной драке разбила голову сожителю

223
0 Оставить комментарий

Жительница Мурманской области в пьяной драке разбила голову сожителю

Мурманск, 8 февраля. Мужчину госпитализировали с раной головы после драки с сожительницей в Оленегорске, сообщили в ГУ МВД России по Мурманской области.

Инцидент произошел в квартире дома по улице Бардина во время застолья. Мужчина и женщина распивали алкогольные напитки.

В какой-то момент между ними произошел конфликт, который закончился дракой. Женщина схватила бутылку и ударила ею по голове сожителя.

Скорая госпитализировала 46-летнего пострадавшего, его 47-летняя возлюбленная находится под подпиской о невыезде. Ей грозит лишение свободы до двух лет, пишут «Невские новости».

Ранее портал Deita.ru сообщил, что полицейский спас загоревшегося человека на теплотрассе в Приморском крае.

Новости партнеров

Новости партнеров