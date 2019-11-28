Фестиваль света впервые пройдет в Мурманской области

Мурманск, 28 ноября. Первый фестиваль света состоится в Мурманской области в конце декабря. Фестиваль пройдет в городе Полярные Зори.

С 21 по 22 декабря гости увидят световые инсталляции, смогут покататься на ледяных горках с подсветкой. Организаторы проведут мастер-классы с участием известных светодизайнеров.

Целью фестиваля является привлечение внимание к проблемам взаимодействия человека и природы.

Организаторы расскажут о том, как человеку удалось освоить суровые места планеты. Но важным остается сохранение экосистемы севера при строительстве новых населенных пунктов, пишет издание Infox.ru

Во всех регионах России готовятся к встрече нового года. Ранее сообщалось, что в Оренбурге установили 22-метровую елку на главной площади города.