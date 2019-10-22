Общественник объяснил, откуда взялись банки с икрой в холодильнике мурманской чиновницы

Мурманск, 22 октября. Бывший член общественной палаты Мурманска юрист Андрей Шакров заступился за чиновницу Юлию Величко, опубликовавшую в Instagram фото холодильника, забитого баночками с красной икрой.

Скандал разгорелся после публикации Величко фото икры с комментарием «Кризис? Не, не слышали!». Это возмутило россиян, они обрушились на чиновницу с критикой.

Однако общественник Андрей Шакров не увидел в этом снимке ничего предосудительного. Он считает, что Величко не купила икру в магазине, а добыла ее.

«По баночкам я вижу, что это икра, сделанная самостоятельно. Люди ездили на рыбалку, поймали рыбу и добыли икру», — отметил Шакров, его цитирует «360».

Юрист назвал Мурманск столицей рыбалки, поэтому местные жители не покупают рыбу, а ловят ее сами. Шакров уверен, что чиновница не хотела никого обидеть. Опубликованные ею фото, по мнению общественника, являются показателем удачливости рыбака и туристической привлекательности региона.

Он привел в пример фотографии северного сияния, которые сам опубликовал в соцсетях. Шакров добавил, что после публикации ему позвонили знакомые из Москвы и сказали, что хотят приехать. Юрист считает, что «по этой логике» Величко опубликовала свои фото.

Однако пользователи не разделяют мнение общественника. Величко пришлось удалить в Instagram cвой пост и принести извинения