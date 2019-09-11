Экс-чиновница из Мурманска требует компенсацию у родителей сбитого ею подростка

Мурманск, 11 сентября. Бывшая чиновница из Мурманска потребовала от родителей сбитого ею ребенка сто тысяч рублей на ремонт своего автомобиля. Об этом сообщает телеканал НТВ.

ДТП произошло, когда бывшая сотрудница регионального министерства образования сбила подростка, катавшегося на велосипеде во дворе своего дома. Подросток получил серьезные травмы, но при этом был признан виновником аварии, так как он выехал со второстепенной дороги на главную.

Через некоторое время дело было закрыто, однако бывшая чиновница подала иск с требованием возместить ей понесенный ущерб, связанный с ремонтом автомобиля. За поцарапанный кузов и сломанное зеркало она потребовала компенсацию в сто тысяч рублей.

Родители подростка заявили, что не считают нужным выплачивать эту компенсацию, так как их сын получил перелом челюсти и сотрясение мозга, а его лечение еще продолжается. На данный момент прошло лишь первое заседание суда.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей публиковало интервью с председателем экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антоном Цветковым. В нем он заявил, что поддерживает прогрессивную шкалу штрафов за нарушение правил дорожного движения (но не за все, а за определенную часть) и наказание в зависимости от доходов автомобилистов.