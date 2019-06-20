Мурманск, 20 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил начать проверку по жалобе заполярного отоларинголога, который пожаловался президенту России Владимиру Путину на низкую заработную плату во время прямой линии. Об этом глава региона сообщил в социальной сети Facebook.

Политик сообщил, что в Мурманской области проведут проверку после жалобы врача Путину на низкую зарплату. По словам врача, его зарплата составляет около 20 тысяч рублей. Чибис написал, что поручил ответственным людям провести дополнительную проверку обращений с жалобами на зарплаты. По его словам, это отдельная важная задача, и она находится на постоянном контроле.

Глава Мурманской области добавил, что с похожей проблемой ранее к нему обращался врач во время встречи в одном из муниципалитетов. В этом случае 20 тысяч рублей — была зарплата за неполный месяц, при этом реальная среднемесячная зарплата составляла более 40 тысяч рублей.

Врио губернатора признал, что в Мурманской области проблема с зарплатами и достойным уровнем жизни есть не только у врачей, но и учителей, работников социальной отрасли.

Ранее Минздрав объяснил разные зарплаты врачей в регионах РФ. Как отметили в ведомстве, согласно указу президента, зарплата медиков составляет 200% от средней заработной платы в конкретном субъекте РФ.

Комментируя рейтинг зарплат российских врачей, составленный СМИ по данным Росстата, в министерстве здравоохранения отметили, что высокая оплата труда докторов в Чукотском автономном округе связана с максимальным доходом от трудовой деятельности в регионе. Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, по итогам 2018 года этот показатель составил 91 526 рублей.

При этом в Северо-Кавказском федеральном округе размер средней зарплаты составляет от 19 982 до 23 850 рублей. Этим объясняется последняя строчка Карачаево-Черкесии в рейтинге.

Согласно рейтингу, составленному средствами массовой информации, на Чукотке зарплата медиков составляет более 180 тысяч рублей. Минимальный размер зарплаты врачей был зафиксирован в Карачаево-Черкесии, где доктора в среднем получают порядка 43 тысяч рублей.