Москва, 4 июня. Набережная имени режиссера, народного артиста России Станислава Говорухина появится в Москве, заявили в пресс-службе мэра столицы.

Власти Москвы выбрали место для набережной имени Говорухина.

«Часть проектируемого проезда №690, который расположен вдоль правого берега реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира, получит наименование «Набережная Говорухина», — пояснили в пресс-службе главы города.

Кроме того, на здании ВГИКа установят памятную доску режиссеру.

Напомним, народный артист России скончался 14 июня прошлого года в возрасте 82 лет. В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина.

В сентябре 2018 года лидеры думских фракций политических партий предложили Путину присвоить имена певца Иосифа Кобзона и режиссера Говорухина двум новым атомным арктическим ледоколам. 8 октября стало известно президент России одобрил идею депутатов.

Говорухин учился на режиссерском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии, после этого устроился на работу на Одесской киностудии (до 1987 года),а затем — режиссером на «Мосфильм». Одними из самых знаменитых работ, связанных с его именепм, являются «Вертикаль» (1967), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981), «Ворошиловский стрелок» (1999), «Благословите женщину» (2003), «Конец прекрасной эпохи» (2015) и многие другие.