Полиция ищет похитителей моста в Мурманской области

Мурманск, 4 июня. Полиция возбудила уголовное дело после похищения металлических конструкций моста через реку Умба в Мурманской области, вес которых составлял 56 тонн. Об этом говорится на официальном сайте прокуратуры Мурманской области.

По версии следствия, в мае злоумышленник тайно похитил конструкции длиной 23 метра, принадлежащие одной из организаций, которая осуществляет хозяйственную деятельность в Кировском районе. По оценкам, похититель причинил собственнику материальный ущерб на сумму свыше 600 тысяч рублей, пишет «Свободная Пресса».

Правоохранители, как отмечает «Аргументы и Факты», возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Полиция теперь ищет похитителей моста.

Напомним, об исчезновении заброшенного железнодорожного моста жители поселка Коашва сообщили в конце мая. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку информации о пропаже.

В администрации Кировска рассказали, что пропавший мост не состоит на балансе города. Пресс-секретарь администрации Наталья Никуличева отметила, что из-за исчезновения моста проблем с транспортной доступностью не возникло: к поселку Октябрьский ведет автомобильный мост.

По словам местных жителей, раньше железнодорожный мост использовался для транспортировки полезных ископаемых. Предполагается, что неизвестные обрушили пролет строения, чтобы сдать его части на металлолом.