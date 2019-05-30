Полиция проверит сообщение об исчезнувшем мосте в Мурманской области

Мурманск, 30 мая. Сотрудники правоохранительных органов Мурманской области проверяют информацию об исчезновении заброшенного железнодорожного моста через реку Умба. О пропаже сообщили жители поселка Коашва.

Как рассказала руководитель пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова, правоохранительные органы сейчас разыскивают собственника поврежденного строения. Без этого невозможно оценить ущерб.

В администрации Кировска рассказали, что пропавший мост не состоит на балансе города. Пресс-секретарь администрации Наталья Никуличева отметила, что из-за исчезновения моста проблем с транспортной доступностью не возникло: к поселку Октябрьский ведет автомобильный мост.

Как сообщили местные жители, раньше железнодорожный мост использовался для транспортировки полезных ископаемых. Предполагается, что неизвестные обрушили пролет строения, чтобы сдать его части на металлолом.

Ранее сообщалось, что временный мост разрушился на реке Кола в Мурманской области. Два пролета деревянного строения унесло во время ледохода.