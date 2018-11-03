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Появилось новое видео с места тройного ДТП на трассе в Мурманске

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Появилось новое видео с места тройного ДТП на трассе в Мурманске

Мурманск, 3 ноября. Появилось новое видео с места тройного ДТП с участием 15 машин на Восточно-Объездной дороге в Мурманске.

В пятницу, 3 ноября, на Восточно-Объездной дороге произошли три крупных дорожно-транспортных происшествий с участием 15 автомобилей. Причиной аварии стал гололед, который образовался на дороге из-за продолжительных дождей и мороза.

На месте образовалась крупная пробка, движение было практически парализовано.

Автор: Алексей Громов
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