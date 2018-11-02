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Три крупных ДТП парализовали движение на трассе в Мурманске: опубликовано видео

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Три крупных ДТП парализовали движение на трассе в Мурманске: опубликовано видео

Мурманск, 2 ноября. Три крупных ДТП зафиксировали на Восточно-Объездной дороге в Мурманске. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Три серьезных дорожно-транспортных происшествий с участием 15 автомобилей случились на Восточно-Объездной дороге в пятницу, 2 ноября, из-за гололедицы на трассе.

Два дня в городе шел дождь, а сегодня трассу подморозило, поэтому образовался гололед. В настоящее время на месте столкновений огромная пробка, движение практически парализовано.

Автор: Алексей Громов
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