Три крупных ДТП парализовали движение на трассе в Мурманске: опубликовано видео

Мурманск, 2 ноября. Три крупных ДТП зафиксировали на Восточно-Объездной дороге в Мурманске. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Три серьезных дорожно-транспортных происшествий с участием 15 автомобилей случились на Восточно-Объездной дороге в пятницу, 2 ноября, из-за гололедицы на трассе.

Два дня в городе шел дождь, а сегодня трассу подморозило, поэтому образовался гололед. В настоящее время на месте столкновений огромная пробка, движение практически парализовано.