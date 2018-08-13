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Крупный пожар охватил склад овощебазы в Мурманске
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    Крупный пожар охватил склад овощебазы в Мурманске

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    Крупный пожар охватил склад овощебазы в Мурманске

    Мурманск, 13 августа. Сообщение о крупном пожаре поступило в МЧС РФ по Заполярью 13 августа около 10.30. Как сообщает корреспондент ФАН, на место происшествия направили пожарно-спасательное подразделение МЧС.

    Огонь охватил склад овощебазы на улице Подгорной около дома №54 на Петушинке. Очаг возгорания находится на крыше здания. По предварительной информации, часть кровли обрушилась от пожара.

    Пожару присвоен повышенный уровень опасности. Со склада эвакуировали одного человека, он получил незначительные ожоги. Медики оказывают ему первую необходимую помощь.

    В тушении пожара задействованы четыре пожарных расчета. Причина возгорания пока неизвестна.

    Автор: Софья Куликова
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