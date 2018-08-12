Жилой деревянный дом вспыхнул в центре Мурманска

Мурманск, 12 августа. Сообщение о возгорании жилого дома поступило днем 12 августа в диспетчерскую МЧС. В центре города загорелся деревянные двухэтажный дом на улице Карла Либкнехта.

На место пожара прибыли спасатели МЧС, которые эвакуировали жителей дома. Пожару присвоили высшую категорию сложности. Огнеборцы к вечеру локализовали возгорание. Информация о пострадавших пока не поступала.

Как пишут очевидцы в социальных сетях, причиной пожара мог стать взрыв баллона с газом. В доме полностью выгорел один подъезд, в крыше образовалась дыра.

Как рассказали пользователи социальных сетей, деревянный дом больше не пригоден для проживания. Также жильцы дома отмечают, что здание собирались снести к 2023 году.