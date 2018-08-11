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Две машины сгорели в Мурманской области
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    Две машины сгорели в Мурманской области

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    Две машины сгорели в Мурманской области

    Мурманск, 11 августа. Два машины сгорели в ночь с пятницы на субботу в Мурманске и области. Соответствующую информацию передает пресс-служба МЧС Мурманской области.

    Одно возгорание произошло в 23.38 на улице Рогозерской возле жилого дома 11. На место инцидента незамедлительно приехали сотрудники МЧС. По предварительным данным, пожар произошел в моторном отсеке автомобиля. Второй пожар случился в поселке Умба. Транспортное средство загорелось на территории АЗС №12.

    Напомним, восемь высокотехнологичных заводов по переработке рыбы планируют построить в Мурманской, Архангельской областях и в Карелии.

    Автор: Алексей Громов
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