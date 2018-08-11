Мурманск, 11 августа. Восемь высокотехнологичных заводов по переработке рыбы планируют построить в Мурманской, Архангельской областях и в Карелии. Соответствующую информацию передает информационное агентство «СеверПост.ru».

Порядка 5,4 миллиарда рублей направят на реализацию данных проектов до 2021 года. В частности, пять заводов по переработке рыбы построят в Мурманской области, одно предприятие появится в Архангельской области и два в Карелии.

«Это значимые проекты, с новым подходом к переработке рыбы. Запуск предприятий, построенных в рамках программы инвестквот, позволит насытить рынок качественной, разнообразной продукцией», — отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Отметим, 24 рыболовецких судна построят до 2023 года. Общая стоимость инвестпроектов составляет порядка 68 миллиардов рублей.