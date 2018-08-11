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Пять заводов по переработке рыбы построят в Мурманской области
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    Пять заводов по переработке рыбы построят в Мурманской области

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    Пять заводов по переработке рыбы построят в Мурманской области

    Мурманск, 11 августа. Восемь высокотехнологичных заводов по переработке рыбы планируют построить в Мурманской, Архангельской областях и в Карелии. Соответствующую информацию передает информационное агентство «СеверПост.ru».

    Порядка 5,4 миллиарда рублей направят на реализацию данных проектов до 2021 года. В частности, пять заводов по переработке рыбы построят в Мурманской области, одно предприятие появится в Архангельской области и два в Карелии. 

    «Это значимые проекты, с новым подходом к переработке рыбы. Запуск предприятий, построенных в рамках программы инвестквот, позволит насытить рынок качественной, разнообразной продукцией», — отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

    Отметим, 24 рыболовецких судна построят до 2023 года. Общая стоимость инвестпроектов составляет порядка 68 миллиардов рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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