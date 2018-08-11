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В Мурманске ремонтируют дорогу на улице Папанина
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    В Мурманске ремонтируют дорогу на улице Папанина

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    В Мурманске ремонтируют дорогу на улице Папанина

    Мурманск, 11 августа. Ремонтные работы продолжаются на улице Папанина в Мурманске в рамках летней кампании. Соответствующую информацию передает ИА «Би-порт» со ссылкой на слова директора Управления дорожного хозяйства Станислава Ланина.

    Планируется, что на данном участке приведут в порядок более 19 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На данный момент специалисты уже сняли старое покрытие, продолжаются работы по замене люков колодцев.

    «Все работы выполняются в срок в соответствии с графиком», — особо подчеркнул Станислав Ланин.

    Ранее сообщалось о том, что специалисты продолжают ремонтные работы в интеллект-центре, расположенном на Маклакова, в Мурманске.

    Автор: Ксения Пудовкина
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