В Мурманске ремонтируют дорогу на улице Папанина

Мурманск, 11 августа. Ремонтные работы продолжаются на улице Папанина в Мурманске в рамках летней кампании. Соответствующую информацию передает ИА «Би-порт» со ссылкой на слова директора Управления дорожного хозяйства Станислава Ланина.

Планируется, что на данном участке приведут в порядок более 19 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На данный момент специалисты уже сняли старое покрытие, продолжаются работы по замене люков колодцев.

«Все работы выполняются в срок в соответствии с графиком», — особо подчеркнул Станислав Ланин.

Ранее сообщалось о том, что специалисты продолжают ремонтные работы в интеллект-центре, расположенном на Маклакова, в Мурманске.