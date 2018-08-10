Интеллект-центр отремонтируют в Мурманске

Мурманск, 10 августа. Специалисты продолжают ремонтные работы в интеллект-центре в Мурманске.

Интеллект-центр, расположенный на Маклакова, продолжают ремонтировать. Соответствующую информацию передает «Мурманский вестник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городской администрации.

Планируется, что специалисты отремонтируют внутренние помещения, заменят батареи центрального отопления и установят энергосберегающие светильники. Также известно, что дизайн внутренних помещений выполнят в сине-голубых тонах.

Ранее сообщалось о том, что фермеры Мурманской области могут получить гранты в размере трех миллионов рублей. Соответствующий конкурс проводит министерство рыбного и сельского хозяйства.