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Юбилейный сезон «Арктик Трофи» пройдет в Заполярье в сентябре
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    Юбилейный сезон «Арктик Трофи» пройдет в Заполярье в сентябре

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    Юбилейный сезон «Арктик Трофи» пройдет в Заполярье в сентябре

    Мурманск, 7 августа. Сезон ралли «Арктик Трофи» стартует в Мурманской области уже в сентябре. Соответствующую информацию передает ИА «Би-порт».

    В юбилейном сезоне ралли для экстремалов «Арктик Трофи», который стартует 2 сентября в Кандалакше, примут участие спортсмены из Мурманской области, Москвы, Норвегии и Финляндии. Участники преодолеют сложнейшие дистанции через сопки, горы, реки с помощью подсказок GPS-навигаторов.

    Напомним, фермеры Мурманской области могут получить гранты в размере трех миллионов рублей. Соответствующий конкурс проводит министерство рыбного и сельского хозяйства.

    Автор: Алексей Громов
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