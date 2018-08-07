Юбилейный сезон «Арктик Трофи» пройдет в Заполярье в сентябре

Мурманск, 7 августа. Сезон ралли «Арктик Трофи» стартует в Мурманской области уже в сентябре. Соответствующую информацию передает ИА «Би-порт».

В юбилейном сезоне ралли для экстремалов «Арктик Трофи», который стартует 2 сентября в Кандалакше, примут участие спортсмены из Мурманской области, Москвы, Норвегии и Финляндии. Участники преодолеют сложнейшие дистанции через сопки, горы, реки с помощью подсказок GPS-навигаторов.

Напомним, фермеры Мурманской области могут получить гранты в размере трех миллионов рублей. Соответствующий конкурс проводит министерство рыбного и сельского хозяйства.