Мотоциклист пострадал при столкновении с Lexus в Мурманске

Мурманск, 7 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Мурманске: столкнулись Lexus и мотоцикл. Соответствующую информацию передает «Мурманский вестник».

Авария случилась в понедельник, 6 августа, около 23.00 рядом с ТЦ «Северное Нагорное» на Кольском проспекте: водитель Lexus проигнорировал необходимость пропустить мотоциклиста, после чего произошло столкновение.

На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи, байкера доставили в медицинское учреждение с травмами.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.