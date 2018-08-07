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Мотоциклист пострадал при столкновении с Lexus в Мурманске
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    Мотоциклист пострадал при столкновении с Lexus в Мурманске

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    Мотоциклист пострадал при столкновении с Lexus в Мурманске

    Мурманск, 7 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Мурманске: столкнулись Lexus и мотоцикл. Соответствующую информацию передает «Мурманский вестник».

    Авария случилась в понедельник, 6 августа, около 23.00 рядом с ТЦ «Северное Нагорное» на Кольском проспекте: водитель Lexus проигнорировал необходимость пропустить мотоциклиста, после чего произошло столкновение. 

    На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи, байкера доставили в медицинское учреждение с травмами.

    В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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