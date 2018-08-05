Интерактивные учебные программы познакомят мурманчан с историей края

Мурманск, 5 августа. В Мурманском краеведческом музее продемонстрируют учебные интерактивные программы по истории и природоведению Заполярья.

Мурманчанам продемонстрируют учебную программу «Природа Мурманской области», которая начнется в 14.00. За 18 минут организаторы расскажут об основных особенностях природы Запольярья, географическом положении, растительной и животной характеристике.

Затем в 15.00 состоится лекция по истории Мурманской области. Программа рассчитана на 21 минуту.

После лекций гости смогут проверить свои знания, ответив на тестовые вопросы в интерактивном режиме.