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Интерактивные учебные программы познакомят мурманчан с историей края
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    Интерактивные учебные программы познакомят мурманчан с историей края

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    Интерактивные учебные программы познакомят мурманчан с историей края

    Мурманск, 5 августа. В Мурманском краеведческом музее продемонстрируют учебные интерактивные программы по истории и природоведению Заполярья.

    Мурманчанам продемонстрируют учебную программу «Природа Мурманской области», которая начнется в 14.00. За 18 минут организаторы расскажут об основных особенностях природы Запольярья, географическом положении, растительной и животной характеристике.

    Затем в 15.00 состоится лекция по истории Мурманской области. Программа рассчитана на 21 минуту.

    После лекций гости смогут проверить свои знания, ответив на тестовые вопросы в интерактивном режиме.

    Автор: Софья Куликова
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