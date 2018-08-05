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Пограничники Мурманска получат жилье в новостройках
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    Пограничники Мурманска получат жилье в новостройках

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    Пограничники Мурманска получат жилье в новостройках

    Мурманск, 5 августа. В Мурманске могут построить второй многоэтажным дом на улице Достоевского. На так давно в конце улицы появилась ведомственная новостройка для сотрудников регионального пограничного управления.

    Руководство пограничного управления обсуждает возможность строительства второго ведомственного многоэтажного жилого дома. Новостройка может расположиться рядом с уже построенной многоэтажкой ведомства.

    Построенная ведомственная многоэтажка в конце улицы Достоевского расположена на самой высокой точке района, из окон дома виднеется Кольский залив.

    В ведомстве отметили, что рассматривают несколько возможных проектов застройки. Дом будет возводиться с учетом имеющихся строений.

    Автор: Софья Куликова
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