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Два индийца пытались пересечь границу РФ в Мурманской области     
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    Два индийца пытались пересечь границу РФ в Мурманской области     

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    Два индийца пытались пересечь границу РФ в Мурманской области     

    Мурманск, 5 августа. Региональное управление УФСБ РФ по Мурманской области возбудило уголовные дела на двух граждан Индии. По данным ведомства, мужчины пытались незаконно пересечь границу РФ и попасть в Норвегию.

    Два гражданина Республики Индия 45 и 36 лет пытались пересечь границу, но были задержаны пограничными службами в Мурманской области. Следственный отдел УФСБ по региону возбудил уголовные дела в отношении преступников. Им грозит до шести лет лишения свободы.

    На данный момент следственные процедуры по делу продолжаются.

    Автор: Софья Куликова
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