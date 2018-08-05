Два индийца пытались пересечь границу РФ в Мурманской области     

Мурманск, 5 августа. Региональное управление УФСБ РФ по Мурманской области возбудило уголовные дела на двух граждан Индии. По данным ведомства, мужчины пытались незаконно пересечь границу РФ и попасть в Норвегию.

Два гражданина Республики Индия 45 и 36 лет пытались пересечь границу, но были задержаны пограничными службами в Мурманской области. Следственный отдел УФСБ по региону возбудил уголовные дела в отношении преступников. Им грозит до шести лет лишения свободы.

На данный момент следственные процедуры по делу продолжаются.