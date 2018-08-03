Пропавшего жителя Мурманска нашли мертвым в озере

Мурманск, 3 августа. Тело пропавшего мужчины извлекли в пятницу из озера Окуневое. Соответствующую информацию передает «Nord-News» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства гибели пропавшего местного жителя.

«Тело с признаками утопления извлекли сегодня из озера Окуневое, по данному факту проводится проверка», — рассказал врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерий Филиппов.

Ранее сообщалось о том, что чрезвычайное происшествие случилось в Апатитском районе Мурманской области: загорелась дача в поселке Залесье.