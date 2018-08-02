Меню
Общество
Торжественный митинг прошел в Мурманске в День ВДВ
Общество
Пенсионеры в Москве и области оформили более 77 тыс. льготных билетов на электрички
Следующая новость
Загрузка...

    Торжественный митинг прошел в Мурманске в День ВДВ

      /  Обновлено: 
    852

    Торжественный митинг прошел в Мурманске в День ВДВ

    Мурманск, 2 апреля. Торжественный митинг у памятника «Разорванное сердце» прошел в Мурманске в День ВДВ. Об этом пишет информационное агентство «СеверПост.ru».

    Жители города почтили минутой молчания память защитников Отечества, затем возложили цветы и венки к памятнику. На митинге присутствовал заместитель губернатора Роман Дурягин.

    «Тысячи мальчишек мечтают надеть голубой берет, потому что быть десантником — высокая честь», — подчеркнул Дурягин.

    Напомним, национальный парк «Терский берег» для сохранения запасов атлантического лосося может появиться в Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.