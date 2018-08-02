Торжественный митинг прошел в Мурманске в День ВДВ

Мурманск, 2 апреля. Торжественный митинг у памятника «Разорванное сердце» прошел в Мурманске в День ВДВ. Об этом пишет информационное агентство «СеверПост.ru».

Жители города почтили минутой молчания память защитников Отечества, затем возложили цветы и венки к памятнику. На митинге присутствовал заместитель губернатора Роман Дурягин.

«Тысячи мальчишек мечтают надеть голубой берет, потому что быть десантником — высокая честь», — подчеркнул Дурягин.

Напомним, национальный парк «Терский берег» для сохранения запасов атлантического лосося может появиться в Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.