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Более 700 млн рублей направили на ремонт школ в Заполярье
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    Более 700 млн рублей направили на ремонт школ в Заполярье

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    Более 700 млн рублей направили на ремонт школ в Заполярье

    Мурманск, 30 июля. Порядка 700 миллионов рублей направили на ремонт образовательных организаций в Мурманской области.

    Соответствующие данные озвучила на оперативном совещании регионального правительства исполняющая обязанности министра образования и науки Ирина Ковшира.

    Планируется, что к 1 сентября откроют 488 образовательных организаций, среди которых, отметим, аварийных объектов нет, передает информационное агентство «СеверПост.ru».

    «В рамках подготовки к новому учебному году у нас проводятся ремонтные работы. На финансирование мероприятий запланировано 709,8 миллионов», — рассказала Ковшира.

    Автор: Алексей Громов
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