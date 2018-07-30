Более 700 млн рублей направили на ремонт школ в Заполярье

Мурманск, 30 июля. Порядка 700 миллионов рублей направили на ремонт образовательных организаций в Мурманской области.

Соответствующие данные озвучила на оперативном совещании регионального правительства исполняющая обязанности министра образования и науки Ирина Ковшира.

Планируется, что к 1 сентября откроют 488 образовательных организаций, среди которых, отметим, аварийных объектов нет, передает информационное агентство «СеверПост.ru».