Более 700 млн рублей направили на ремонт школ в Заполярье
Мурманск, 30 июля. Порядка 700 миллионов рублей направили на ремонт образовательных организаций в Мурманской области.
Соответствующие данные озвучила на оперативном совещании регионального правительства исполняющая обязанности министра образования и науки Ирина Ковшира.
Планируется, что к 1 сентября откроют 488 образовательных организаций, среди которых, отметим, аварийных объектов нет, передает информационное агентство «СеверПост.ru».
«В рамках подготовки к новому учебному году у нас проводятся ремонтные работы. На финансирование мероприятий запланировано 709,8 миллионов», — рассказала Ковшира.