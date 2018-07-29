Более 200 гектаров леса горит в Мурманской области

Мурманск, 29 июля. Пять лесных пожаров площадью 200 гектаров зафиксировано в Мурманской области. Соответствующую информацию передает ГУ МЧС России по региону.

Леса горят вблизи Каневки, Никеля, Краснощелья, Зареченска, Алакуртти. Из них самый большой под Краснощельем, его площадь составляет порядка 177 гектаров. Отметим, с 12 мая было 111 возгораний. Огонь уничтожил 9022 гектаров леса.

Ранее сообщалось о том, что десантники-пожарные потушили серьезный лесной пожар в Кольском районе Мурманской области на площади 530 гектаров.