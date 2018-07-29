Пожар уничтожил дачу в Мурманской области

Апатиты, 29 июля. Чрезвычайное происшествие случилось в Апатитском районе Мурманской области: загорелась дача в поселке Залесье.

Как передает областное издание «Мурманский вестник», сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного спасателя в 04.27 в субботу, 28 июля. На место ЧП незамедлительно прибыли два пожарных расчета из восьми человек личного состава и трех единиц техники. Известно, что пожар полностью уничтожил здание. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, несчастный случай произошел в Мурманской области: молодой человек утонул в озере в поселке Тик-Губа.