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Пожар уничтожил дачу в Мурманской области
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    Пожар уничтожил дачу в Мурманской области

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    Пожар уничтожил дачу в Мурманской области

    Апатиты, 29 июля. Чрезвычайное происшествие случилось в Апатитском районе Мурманской области: загорелась дача в поселке Залесье.

    Как передает областное издание «Мурманский вестник», сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного спасателя в 04.27 в субботу, 28 июля. На место ЧП незамедлительно прибыли два пожарных расчета из восьми человек личного состава и трех единиц техники. Известно, что пожар полностью уничтожил здание. Информации о пострадавших не поступало.

    Напомним, несчастный случай произошел в Мурманской области: молодой человек утонул в озере в поселке Тик-Губа. 

    Автор: Алексей Громов
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