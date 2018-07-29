Десантники-пожарные потушили 530 гектаров горевшего леса‍ в Кольском районе Заполярья

Мурманск, 29 июля. Десантники-пожарные потушили серьезный лесной пожар в Кольском районе Мурманской области на площади 530 гектаров. Об этом пишет информационное агентство «СеверПост.ru» со ссылкой на данные, полученные в региональном министерстве природы.

В настоящее время в области действует четыре пожара. В Мончегорском лесничестве пожар площадью 1300 гектаров удалось локализовать.

«Вернулись с тушения крупных лесных пожаров в Мурманскую авиабазу в поселке Мурмаши 15 десантников-пожарных регионального лесопожарного цента республики Коми и Единого лесопожарного центра Архангельской области», — передает министерство.

Напомним, отряд авиалесоохраны из Коми поможет сотрудникам МЧС тушить пожар в лесах Мурманской области. Об этом написала губернатор Заполярья Марина Ковтун в своем микроблоге в Twitter.