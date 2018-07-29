Площадка для скейтбордистов открылась в Кировске

Мурманск, 29 июля. Жителям и гостям Кировска сообщают о том, что в городе открылась площадка для скейтбордистов. Соответствующую информацию передает «Мурманский вестник» со ссылкой на данные, полученные в группе ИПКА «Лавина».

Специально оборудованная площадка находится рядом со стадионом «Горняк». Тренироваться может каждый желающий, в том числе, молодые люди на самокатах. Отметим, посещение площадки совершенно бесплатное. Главное — желание учиться и достигать новых высот.

Напомним, фермеры Мурманской области могут получить гранты в размере трех миллионов рублей. Соответствующий конкурс проводит министерство рыбного и сельского хозяйства.