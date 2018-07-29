Меню
Общество
Площадка для скейтбордистов открылась в Кировске
Общество
Редкий лотос расцвел в «Аптекарском огороде»‍ в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    Площадка для скейтбордистов открылась в Кировске

    195

    Площадка для скейтбордистов открылась в Кировске

    Мурманск, 29 июля. Жителям и гостям Кировска сообщают о том, что в городе открылась площадка для скейтбордистов. Соответствующую информацию передает «Мурманский вестник» со ссылкой на данные, полученные в группе ИПКА «Лавина».

    Специально оборудованная площадка находится рядом со стадионом «Горняк». Тренироваться может каждый желающий, в том числе, молодые люди на самокатах. Отметим, посещение площадки совершенно бесплатное. Главное — желание учиться и достигать новых высот.

    Напомним, фермеры Мурманской области могут получить гранты в размере трех миллионов рублей. Соответствующий конкурс проводит министерство рыбного и сельского хозяйства.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.