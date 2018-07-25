Молодой человек утонул в озере в Мурманской области

Мурманск, 25 июля. Несчастный случай произошел в Мурманской области: молодой человек утонул в озере в поселке Тик-Губа.

Известно, что компания молодых людей готовила шашлыки. Двое парней решили искупаться в озере, один из них резко пошел ко дну. Друг пытался спасти его, однако вытащить на берег тонущего молодого человека не удалось. Спасатели позже обнаружили тело погибшего.