Молодой человек утонул в озере в Мурманской области
Мурманск, 25 июля. Несчастный случай произошел в Мурманской области: молодой человек утонул в озере в поселке Тик-Губа.
Известно, что компания молодых людей готовила шашлыки. Двое парней решили искупаться в озере, один из них резко пошел ко дну. Друг пытался спасти его, однако вытащить на берег тонущего молодого человека не удалось. Спасатели позже обнаружили тело погибшего.
«Мужчина 1994 года рождения поехал в населенный пункт Тик-Губа к озеру с друзьями, где она распивали спиртное. Мужчина нырнул и не вынырнул, по предварительным данным, резко пошел ко дну», — рассказала ИА «Nord-News» старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк.