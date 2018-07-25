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Молодой человек утонул в озере в Мурманской области
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    Молодой человек утонул в озере в Мурманской области

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    Молодой человек утонул в озере в Мурманской области

    Мурманск, 25 июля. Несчастный случай произошел в Мурманской области: молодой человек утонул в озере в поселке Тик-Губа. 

    Известно, что компания молодых людей готовила шашлыки. Двое парней решили искупаться в озере, один из них резко пошел ко дну. Друг пытался спасти его, однако вытащить на берег тонущего молодого человека не удалось. Спасатели позже обнаружили тело погибшего.

    «Мужчина 1994 года рождения поехал в населенный пункт Тик-Губа к озеру с друзьями, где она распивали спиртное. Мужчина нырнул и не вынырнул, по предварительным данным, резко пошел ко дну», — рассказала ИА «Nord-News» старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк.

    Автор: Алексей Громов
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