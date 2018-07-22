В Мурманске закончился полярный день

Мурманск, 22 июля. Полярный день заканчивается на широте Мурманска, теперь ожидаются белые ночи.

Период белых ночей продлится до середины августа. Местные жители и гости региона смогут увидеть закат в 00.37 в ночь с воскресенья, 22 июля, на понедельник, 23 июля.

Отметим, полярный день длился на протяжении 62 дней в период с 22 мая по 22 июля. Сезон белых ночей продлится до 15 августа.

Ранее сообщалось о том, что фермеры Мурманской области могут получить гранты в размере трех миллионов рублей. Соответствующий конкурс проводит министерство рыбного и сельского хозяйства.