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В Мурманске закончился полярный день
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    В Мурманске закончился полярный день

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    В Мурманске закончился полярный день

    Мурманск, 22 июля. Полярный день заканчивается на широте Мурманска, теперь ожидаются белые ночи.

    Период белых ночей продлится до середины августа. Местные жители и гости региона смогут увидеть закат в 00.37 в ночь с воскресенья, 22 июля, на понедельник, 23 июля. 

    Отметим, полярный день длился на протяжении 62 дней в период с 22 мая по 22 июля. Сезон белых ночей продлится до 15 августа.

    Ранее сообщалось о том, что фермеры Мурманской области могут получить гранты в размере трех миллионов рублей. Соответствующий конкурс проводит министерство рыбного и сельского хозяйства.

    Автор: Алексей Громов
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