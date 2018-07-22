Авиаотряд из Коми поможет тушить лесные пожары в Заполярье

Мурманск, 22 июля. Отряд авиалесоохраны из Коми поможет сотрудникам МЧС тушить пожар в лесах Мурманской области. Об этом написала губернатор Заполярья Марина Ковтун в своем микроблоге в Twitter.

По словам Ковтун, 20 специалистов уже вылетели на Кольский полуостров, чтобы помочь ликвидировать лесные пожары, которые в настоящее время охватили Мурманскую область из-за аномальной жары.

Глава Коми Сергей Гапликов @gaplikov сообщил, что к нам на помощь летит отряд специалистов авиалесоохраны из республики Коми в количестве 20 человек. Спасибо большое, Сергей Анатольевич! — Марина Ковтун (@KovtunM) July 20, 2018

Ранее сообщалось о том, что самолет ИЛ-76 прибыл в аэропорт «Мурманск» для тушения лесных пожаров в области.