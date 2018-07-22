Меню
Общество
Авиаотряд из Коми поможет тушить лесные пожары в Заполярье
Общество
Фестиваль независимого кино «Чистые грезы» стартует в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Авиаотряд из Коми поможет тушить лесные пожары в Заполярье

    176

    Авиаотряд из Коми поможет тушить лесные пожары в Заполярье

    Мурманск, 22 июля. Отряд авиалесоохраны из Коми поможет сотрудникам МЧС тушить пожар в лесах Мурманской области. Об этом написала губернатор Заполярья Марина Ковтун в своем микроблоге в Twitter.

    По словам Ковтун, 20 специалистов уже вылетели на Кольский полуостров, чтобы помочь ликвидировать лесные пожары, которые в настоящее время охватили Мурманскую область из-за аномальной жары.

    Ранее сообщалось о том, что самолет ИЛ-76 прибыл в аэропорт «Мурманск» для тушения лесных пожаров в области.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.