Самолет Ил-76 МЧС приступил к тушению лесных пожаров в Заполярье

Мурманск, 21 июля. Самолет ИЛ-76 прибыл в аэропорт «Мурманск» для тушения лесных пожаров в области. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областного главка министерства.

«… после заправки топливом и водой вылетел на тушение крупных пожаров на Кольском полуострове», — отметили в ведомстве.

Также самолет L-410 должен прилететь из Архангельска с сотрудниками МЧС на борту.

Ранее сообщалось о том, что 37 лесных пожаров зафиксировали сотрудники экстренных служб за неделю, на данный момент в области еще не ликвидировали четыре пожара на площади 56 гектаров.