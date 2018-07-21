Меню
Общество
Самолет Ил-76 МЧС приступил к тушению лесных пожаров в Заполярье
Весь мир
Американский сенатор потребовал возбудить уголовное дело против режиссера «Стражей галактики»
Следующая новость
Загрузка...

    Самолет Ил-76 МЧС приступил к тушению лесных пожаров в Заполярье

    381

    Самолет Ил-76 МЧС приступил к тушению лесных пожаров в Заполярье

    Мурманск, 21 июля. Самолет ИЛ-76 прибыл в аэропорт «Мурманск» для тушения лесных пожаров в области. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областного главка министерства.

    «… после заправки топливом и водой вылетел на тушение крупных пожаров на Кольском полуострове», — отметили в ведомстве.

    Также самолет L-410 должен прилететь из Архангельска с сотрудниками МЧС на борту.

    Ранее сообщалось о том, что 37 лесных пожаров зафиксировали сотрудники экстренных служб за неделю, на данный момент в области еще не ликвидировали четыре пожара на площади 56 гектаров.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.