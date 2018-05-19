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Музеи Заполярья подготовили увлекательную программу для участников акции «Ночь музеев»
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    Музеи Заполярья подготовили увлекательную программу для участников акции «Ночь музеев»

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    Музеи Заполярья подготовили увлекательную программу для участников акции «Ночь музеев»

    Мурманск, 19 мая. Музеи Мурманска присоединятся к акции «Ночь музеев 2018», которая посвящена «Шедеврам из запасников», «Году волонтера в России» и «80-летию со дня основания Мурманской области».

    Как передает «Вечерний Мурманск», к культурно-просветительской акции «Ночь музеев 2018» присоединятся краеведческий музей, художественный музей, «Культурно-выставочный центр Русского музея», отдел народного искусства и ремёсел, отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

    Например, для участников акции сотрудники художественного музея подготовили целую программу: выступление поморского фольклорного хора села Варзуга, спектакль-импровизацию «Выкрутасы» мурманского Арктического театра, уроки и творческие мастерские. Программа стартует в пять часов вечера.

    Отметим, впервые в акции «Ночь музеев» примет участие отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

    Автор: Алексей Громов
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