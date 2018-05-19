Пожар повредил опоры ЛЭП в Мончегорске

Мурманск, 19 мая. Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу днем в Мончегорске: загорелись опоры линии электропередач.

Как передает «Мурманский вестник», пожар произошел около 14:00 часов в пятницу, 18 мая, на улице Кирова в районе очистных сооружений. На место ЧП незамедлительно прибыли восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники, которые в кратчайшие сроки полностью ликвидировали возгорание. Пламя охватило опору ЛЭП на площади одного квадратного метра.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.