Тело мужчины обнаружили на берегу реки в Мурманской области

Мурманск, 18 мая. Тело мужчины обнаружили на берегу реки Ковдорского района Мурманского области.

Как передает УМВД по Мурманской области, труп 44-летнего мужчины нашли на берегу реки Кох Ковдороского района Мурманской области. По предварительным данным, мужчина запутался в сети во время ловли рыбы и утонул.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося и выясняют причину смерти мужчины.

Ранее сообщалось о том, что жителей и гостей Мурманска приглашают на выставку «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее», открытую в честь 80-летия области.