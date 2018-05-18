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Тело мужчины обнаружили на берегу реки в Мурманской области
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    Тело мужчины обнаружили на берегу реки в Мурманской области

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    Тело мужчины обнаружили на берегу реки в Мурманской области

    Мурманск, 18 мая. Тело мужчины обнаружили на берегу реки Ковдорского района Мурманского области.

    Как передает УМВД по Мурманской области, труп 44-летнего мужчины нашли на берегу реки Кох Ковдороского района Мурманской области. По предварительным данным, мужчина запутался в сети во время ловли рыбы и утонул.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося и выясняют причину смерти мужчины.

    Ранее сообщалось о том, что жителей и гостей Мурманска приглашают на выставку «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее», открытую в честь 80-летия области.

    Автор: Алексей Громов
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