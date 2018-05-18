Выставка «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее» открылась в честь 80-летия области

Мурманск, 18 мая. Жителей и гостей Мурманска приглашают на выставку «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее».

Организаторами выставки выступили Мурманский морской торговый порт и областной краеведческий музей. Так, художественно-просветительский проект под названием «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее» реализован в рамках празднования 80-летия Мурманской области.

Торжественная презентация проекта состоялась в Музее истории Мурманского торгового порта. Экспозиция выставки представляет собой панораму Мурманска, которую подготовил художник и краевед Евгений Бартольд в 1933 году. Посетители смогут увидеть восемь этюдов и уменьшенную копию репродукции в развёрнутом виде, передает ИА «Би-порт».