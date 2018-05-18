Меню
Общество
Выставка «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее» открылась в честь 80-летия области
Политика
Госдеп США призвал освободить осужденного за терроризм украинского режиссера Сенцова
Следующая новость
Загрузка...

    Выставка «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее» открылась в честь 80-летия области

    129

    Выставка «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее» открылась в честь 80-летия области

    Мурманск, 18 мая. Жителей и гостей Мурманска приглашают на выставку «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее».

    Организаторами выставки выступили Мурманский морской торговый порт и областной краеведческий музей. Так, художественно-просветительский проект под названием «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее» реализован в рамках празднования 80-летия Мурманской области.

    Торжественная презентация проекта состоялась в Музее истории Мурманского торгового порта. Экспозиция выставки представляет собой панораму Мурманска, которую подготовил художник и краевед Евгений Бартольд в 1933 году. Посетители смогут увидеть восемь этюдов и уменьшенную копию репродукции в развёрнутом виде, передает ИА «Би-порт».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.