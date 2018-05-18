Движение в центре Мурманска ограничат из-за открытия мотосезона

Мурманск, 18 мая. Мурманские байкеры откроют мотосезон в субботу, три проспекта в областном центре временно перекроют.

Как передает информационное агентство «Nord-News», в субботу, 19 мая, байкеры из клуба «Мурман Райдерс МСС» примут участие в мотопробеге в честь открытия сезона.

Так, байкеры начнут стартовать в 13:00 часов дня у дома №131а по проспекту Кольскому, после чего движение продолжится по проспекту Героев Североморцев и на улице Александрова.

Автомобилистов предупреждают, что на время проведения мотопробега временно перекроют три городских проспекта, и просят заблаговременно планировать маршрут.