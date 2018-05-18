Маршрутка перевернулась после столкновения с троллейбусом в Мурманске

Мурманск, 18 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Мурманске: столкнулись маршрутка и троллейбус. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Авария случилась на улице Героев Рыбачьего около шести часов утра. Так, маршрутка после столкновения с троллейбусом, который двигался по главной дороге, перевернулась.

Отмечается, что в маршрутке на момент происшествия не было пассажиров. К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах произошедшего дорожно-транспортного происшествия.